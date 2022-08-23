الدبيبة: أدعم أهل فزان بكافة مكوناتهم

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه لن يكون إلا مع أهل فزان بكافة مكوناتهم مبينا أن فزان تحتاج إلى تكاتف وتعاضد كافة المكونات الإدارية والأمنية والاجتماعية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع ضم رئيس الحكومة ونائبه رمضان أبوجناح وأعيان ومشائخ المنطقة الجنوبية بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود سعيد، وعدد من أعضاء مجلس الدولة عن الجنوب بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وبين الدبيبة أنه أصدر خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء تعليماته لكافة مؤسسات الدولة بضرورة وضع خطة سنوية لتنفيذ عدد من المشروعات الأساسية التي تساهم في حل المشاكل الأساسية.

وتحدث مجلس قبائل ومدن فزان عن أهم الصعوبات والمشاكل التي تعيشها المنطقة من نقص في الخدمات الأساسية والوقود والطرق، وضرورة وضع حلول جدرية لهذه المشاكل التي تعاني منها فزان منذ سنوات طويلة.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن حادثة بنت بية وضعت كل أهل فزان في موقف يحتاج وضع الحلول العاجلة للمشاكل الأساسية.