«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق بسبب الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق جراء سقوط الأمطار.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
– السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
– الرياح شمالية شرقية على ساحل زوارة، وشمالية غربية إلى شمالية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
– البحر خفيف الموج إلى هادئ.
– درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.
– الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
– تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة اليوم، يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
– الرياح غربية إلى شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و0.75 متر.
– البحر خفيف الموج، ويكون هادئا صباح الغد على ساحل طبرق.
– درجة الحرارة تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.
– الرؤية متوسطة بسبب سقوط الأمطار.
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