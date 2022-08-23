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الأرصاد الجوية: سقوط أمطار على الشمال الشرقي وجيدة على الجبل الأخضر 

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس 

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي وتكون جيدة على الجبل الأخضر مصحوبة بخلايا رعدية.  

  • رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:  

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا نهار اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من (زليتن حتى سرت). 

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (31-36)مْ. 

  • الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:  

حالة السماء: فرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم وتكون جيدة على مناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية مما قد تسبب فى جريان بعض الأودية المحلية واحتمال سقوط حبات البرد. 

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق. 

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25-31)مْ.  

  • الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:- 

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا علي الجفرة.  

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-40)مْ.  

  • الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:- 

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.  

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-41)مْ. 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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