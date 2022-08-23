الأرصاد الجوية: سقوط أمطار على الشمال الشرقي وجيدة على الجبل الأخضر 

العنوان – طرابلس
أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي وتكون جيدة على الجبل الأخضر مصحوبة بخلايا رعدية.
- رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا نهار اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من (زليتن حتى سرت).
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (31-36)مْ.
- الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:
حالة السماء: فرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم وتكون جيدة على مناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية مما قد تسبب فى جريان بعض الأودية المحلية واحتمال سقوط حبات البرد.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25-31)مْ.
- الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا علي الجفرة.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-40)مْ.
- الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-41)مْ.
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