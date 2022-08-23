الأرصاد الجوية: سقوط أمطار على الشمال الشرقي وجيدة على الجبل الأخضر 

العنوان – طرابلس

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي وتكون جيدة على الجبل الأخضر مصحوبة بخلايا رعدية.

رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا نهار اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من (زليتن حتى سرت).

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (31-36)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: فرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم وتكون جيدة على مناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية مما قد تسبب فى جريان بعض الأودية المحلية واحتمال سقوط حبات البرد.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25-31)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا علي الجفرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-40)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-41)مْ.