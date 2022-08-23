بن صالح: حلف مستشاري المحكمة العليا اليمين أمام مجلس النواب «تصرف مخجل»

زعم سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، أن حلف مستشاري المحكمة العليا اليمين أمام مجلس النواب «تصرف مخجل»، بحسب وصفه.

وقال بن صالح، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “المحكمة العليا فيها حكم بعدم مشروعية الإجراءات التي تمت عليها انتخابات برلمان بوسويط -مجلس النواب-، والمستشارين الجدد بالمحكمة العليا حلفوا اليمين أمام رئيس برلمان حكمت الدائرة الدستورية ببطلان شرعيته”، على حد وصفه.

وأضاف “صراحة هذا التناقض لا يُفهم منه إلا شيئاً واحداً وهو أن بعض القضاة في القضاء الليبي تهمهم المصلحة الشخصية ويضعونها في فوق أي اعتبار آخر ومن أجلها لا مشكلة عندهم في القيام بأي تصرف حتى ولو كان مخجلاً مثل تصرفهم هذا، وعلينا ألا ننسى أن هؤلاء كانوا قضاة في المحاكم الليبية ويعلم الله وحده كيف كانوا يصدرون أحكامهم في قضايا الناس والدولة”، وفقا لحديثه.