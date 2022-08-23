النائب العام: تحديد الطلاب المسؤولين عن نشر أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية

أعلن مكتب النائب العام تحديد الطلاب المسؤولون عن نشر أسئلة امتحانات مرفقة بأجوبتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثناء إجراء امتحانات تقييم طلبة السنة الأخيرة من مرحلة التعليم الثانوي، بقسميْها الأدبي والعلمي.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن النائب العام الصديق الصور وجه أمس الاثنين أعضاء قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمباشرة إجراءات رصد وتحليل البيانات المتعلقة بنشاط أثَّر على شؤون الدراسة والامتحانات ونظمها، تمثَّل في نشر أسئلة امتحانات مرفقة بأجوبتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثناء إجراء امتحانات تقييم طلبة السنة الأخيرة من مرحلة التعليم الثانوي، بقسميْها الأدبي والعلمي؛

وأشار المكتب إلى أن الإجراءات الفنية المُجراة أدت إلى تحديدُ هوية من أسهموا في مقارفة السلوك محل التتبع – الفاعل والشركاء – مما مكَّن ضبطَ الفاعل الأصلي وإحضاره بواسطة أعضاء هيئة الشرطة العاملين في مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية؛ وعلى إثر ذلك باشر مأمور الضبط القضائي إجراءات الاستدلال في مواجهته.

وأسفرت الإجراءات عن تحديد لجان مراقبة الطلبة الممتحنين التي حدث خرق سرية الامتحانات في نطاقها، وتحديد الطلاب الذين نُشِرَت كراسات إجاباتهم عن طريق تتبع الدوال المميزة لأوراق الامتحان وبصمتها الفنية التي تتيح نسبة الورقة إلى طالب معيَّن.