الولايات المتحدة: قلقون من تجدد التهديدات بمواجهات عنيفة في طرابلس

اعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها العميق من تجدد التهديدات بمواجهة عنيفة في العاصمة طرابلس ودعت إلى وقف التصعيد الفوري من قبل جميع الأطراف.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الغالبية العظمى من الليبيين يسعون لاختيار قيادتهم بشكل سلمي من خلال الانتخابات.

وأضاف برايس ندعو أولئك الذين يخاطرون بالجر مرة أخرى إلى العنف إلى إلقاء أسلحتهم ونحث بشكل خاص قادة ليبيا على إعادة الالتزام دون تأخير بتحديد أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وشدد المتحدث الأمريكي على أن عدم الاستقرار المستمر هو تذكير بالحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لاستئناف جهود الوساطة، بدعم موحد من المجتمع الدولي.

وأردف برايس أن الولايات المتحدة ستواصل دعوتها إلى الهدوء وإعادة الالتزام بالانتخابات خلال جلسة الإحاطة والمشاورات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أغسطس بشأن ليبيا.