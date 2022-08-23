النائب العام يحدد اللجان التي نشرت أسئلة الامتحانات عبر منصات التواصل الاجتماعي 

العنوان – طرابلس

أكد مكتب النائب العام، تحديد لجان امتحان الطلبة، التي شهدت حدوث خرق سرية الامتحانات في نطاقها ونشر أسئلة امتحانات مرفقة بأجوبتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح مكتب النائب العام عبر حسابه على “فيسبوك” أن هذا الأمر تم أثناء إجراء امتحانات تقييم طلبة السنة الأخيرة من مرحلة التعليم الثانوي، بقسميْها الأدبي والعلمي.

وأشار المكتب إلى أنه الإجراءات الفنية المُجراة أسفرت عن تحديدُ هوية من أسهموا في اقتراف السلوك محل التتبع الفاعل والشركاء.

وأفاد أن تم ضبطَ الفاعل الأصلي وإحضاره بواسطة أعضاء هيئة الشرطة العاملين في مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، وعلى إثر ذلك باشر مأمور الضبط القضائي إجراءات الاستدلال في مواجهته.

وأضاف أنه تم تحديد الطلاب الذين نُشِرَت كراسات إجاباتهم عن طريق تتبع الدوال المميزة لأوراق الامتحان وبصمتها الفنية التي تتيح نسبة الورقة إلى طالب معيَّن.

وذكر أن النائب العام وجَّه أعضاء قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمباشرة إجراءات رصد وتحليل البيانات المتعلقة بنشاطٍ، أثَّر على شؤون الدراسة والامتحانات ونظمها، وذلك في إطار ملاحقة مرتكبي الأفعال التي من شأنها الحد من فعالية عملية التقويم والقياس، والتي تحول دون تحقيق الأهداف التي تتغيَّاها العملية التعليمية.