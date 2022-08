ليبيا – التقى رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا بمجموعة من رجال الأعمال والتجار بمدينة مصراتة، الأحد، للحديث حول الوضع السياسي وتأثير الركود الاقتصادي على الاقتصاد الوطني.

باشاآغا استمع من الحضور عن ما يعانيه القطاع الخاص من تحديات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك خطة الحكومة لتنشيط عجلة الاقتصاد.

وتطرق اللقاء للحديث حول وضع استراتيجية علمية شاملة لتعديل سعر الصرف لتخفيف المعاناة عن المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وشدد باشاآغا على دعم الحكومة للقطاع الخاص و التشجيع على الشراكة بين القطاع الخاص والعام، وكذلك الشراكة بين الشركات المحلية والأجنبية.

The post باشاآغا يبحث مع رجال أعمال وتجار من مصراتة سبل وضع استراتيجية لتعديل سعر الصرف first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية