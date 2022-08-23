وزارة العمل تبحث مع التضامن الاجتماعي تدريب هذه الشرائح

بحث وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد اليوم الاثنين بمكتبه رئيس لجنة إدارة الهئية العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي التنسيق لتدريب شريحة المرأة وذوي الإعاقة ضمن روزنامة التدريب للعام 2022م.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل أن اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بحث ملف تسهيل الإجراءات المتعلقة بجانب العمل لخدمة هذه الشرائح المهمة؛ كما تم التنسيق على البدء في برامج تدريبية تأهيلية لأبناء دُور الرعاية والتي استهدفت عدد منهم في البرنامج التدريبي الذي انطلق أمس في الشركة الليبية للحديد والصلب؛ كما تطرق اللقاء إلى تدريب الكوادر التابعة للهئية لضمان تقديم افضل خدمات للشرائح المستهدفة.

وأطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مشروعا لتدريب الباحثين عن العمل.

وبينت منصة “حكومتنا” أن مشروع “روزنامة” التدريب 2022 الذي يعنى بتدريب الباحثين عن العمل وتطوير مهاراتهم لدخول سوق العمل مباشرة يستهدف 1200 باحث عن العمل منهم 250 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة و400 امرأة عاملة.

ويشمل التدريب 1300 موظف بوزارة العمل والتأهيل “تدريب داخلي” و220 موظف بالوزارة “تدريب خارجي” و100 موظف بمعهد الثقافة العمالية.

التدريب يشمل صيانة الأجهزة الالكترونية، التدريب والتكييف، صيانة المضخات، إصلاح الأعمال الكهربائية، صيانة ألواح الطاقة الشمسية.