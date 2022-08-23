أمن طبرق: ضبط شخصين بينهم سوري بحوزتهم 490 حبة “ترامادول” 

العنوان – طبرق

أعلنت مديرية أمن طبرق أن قوة فرض القانون التابعـة للمديرية ضبطت شخصين أحدهما سوري الجنسية يقومان بترويج حبوب الهلوسة.

وأضافت المديرية أنه أثنــاء استيقاف مفاجئ لقوة فـرض القانون تم ضبط المدعــو حــ.مــ.مــ “26” سنة ليبي الجنسية “السائــق”، والمدعو حــ.حــ.مــ “24” سنة سوري الجنسية “المرافــق”

وأكدت المديرية أنه تم ضبط المتهمين علــى متن سيارة نوع “مرسيــدس” رصاصية اللون بحوزتهم “حبــوب هلوســة” نــوع “ترامادول” أحمر اللون عددها “490” حبة”.

وأفادت أنه بالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم وتم إيداعهم بالحجز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة للاختصــاص.