المرصد السوري: المرتزقة السوريون يسعون لتنظيم تظاهرات داخل معسكر اليرموك بطرابلس

ليبيا – أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الدولة التركية تتقاعس عن دفع مستحقات المرتزقة السوريين في معسكر اليرموك ضمن الأراضي الليبية، وذلك للشهر الخامس على التوالي، وسط دعوات بتنظيم تظاهرات، تنديدًا بتقاعس الدولة التركية من دفع مستحقاتهم.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري، فإن مخاوف جدية تتملك عناصر “الجيش الوطني” داخل معسكر اليرموك في ليبيا، ضمن مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة، حيال ما جرى في مناطق “درع الفرات” الخاضعة لسيطرة القوات التركية.

وأكدت المصادر بأن المرتزقة السوريين يسعون إلى تنظيم مظاهرات، احتجاجًا على سياسة الدولة التركية الأخيرة، ولا سيما حول المصالحة مع النظام السوري وعجز الدولة التركية من دفع مستحقاتهم.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنه رصد في 2 تموز الفائت، بأن معسكر اليرموك الذي يتواجد داخله مرتزقة سوريين من “الجيش الوطني” الموالي لتركيا في العاصمة الليبية طرابلس، يشهد تصاعدًا بالخلافات بين العناصر في ظل منعهم من النزول بإجازات إلى سوريا وتوقف عمليات تبديل المرتزقة، حيث أن الكثير من المرتزقة مضى على تواجدهم داخل المعسكرات الليبية نحو عامين دون أن يتم إعادتهم بموجب إجازات أو عمليات تبديل إلى الأراضي السورية.

وأكدت مصادر للمرصد السوري بتصاعد حدة الخلافات بين عناصر فصيلي “السلطان مراد” و”صقور الشمال” في ظل استمرار قاداتهم بسرقة أجزاء من رواتبهم، بالإضافة إلى أن العناصر يعتاشون على رواتبهم دون أن يتم تقديم مخصصات طعام لهم، وفي خضم ذلك، فر عنصران من “الجيش الوطني” إلى خارج المعسكر بالتنسيق مع مهرين ودخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية بهدف الوصول إلى أوروبا، إلا أن المخابرات التركية اعتقلت شقيق أحد الفارين للضغط على العنصر الفار للعودة إلى ليبيا.

