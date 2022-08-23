القوى الوطنية بالغرب تطالب الحكومة بالتعهد بإجراء الانتخابات في موعدها

طالب المشاركون في ملتقى القوى الوطنية بالمنطقة الغربية الحكومة الليبية في ورشفانة بالتعهد بإجراء الانتخابات في الموعد الذي تحدده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دون تأخير أو تأجيل.

وأكد المشاركون في الملتقى المقام تحت شعار “دعم الحكومة الليبية وتأييد الشرعية والتداول السلمي على السلطة” في بيان لهم على دعم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا واعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة التي لها حق ممارسة السلطة في كامل التراب الليبي.

وشدد البيان على التمسك بمبدأ التداول السلمي على السلطة وعدم التهاون مع من يحاول اغتصابها بقوة السلاح وانتهاج سياسة إفساد الدعم لفرض سلطة دكتاتورية محل سلطة ديمقراطية منتخبة.

وطالب البيان مجلسي النواب والدولة بضرورة التوافق السريع على قاعدة دستورية توصل البلاد للاستفتاء على دستور دائم وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

وشدد البيان على دعم لما يقوم به أسامة الجويلي من إجراءات للحفاظ على التداول السلمي على السلطة وحمل حكومة الوحدة مسؤولية إراقة أي دم ليبي جراء تمسكها بالسلطة

وأكد المشاركون في البيان على على متابعة مجريات الأحداث في ليبيا وما وصلت إليه أحوال البلاد من تردي في الخدمات وتدهور في الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتقييد للحريات وفساد إداري ومالي غير مسبوق في ظل حكومة الوحدة الوطنية.