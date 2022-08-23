الحويج يشكل لجنة للسلع والمنتجات الحلال 

العنوان – طرابلس

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارًا بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها.

ونص القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة وضع آلية متكاملة للرقابة على المنتجات والسلع الغذائية لضمان توافقها مع متطلبات الشريعة الإسلامية.

وتهتم اللجنة كذلك بحسب القرار بوضع ضوابط لتنظيم عملية الاستيراد والتتبع والفحص واعتماد جهات إصدار شهادات الحلال وتقديم مقترح للاشتراطات القياسية الفنية للمنتجات الحلال.

وتشمل مهام اللجنة تحديد مراحل ضبط المنتجات والسلع الحلال وتقييم المسالخ المسموح لها بتوريد منتجاتها ووضع ضوابط وآلية لاعتماد المسالخ داخل الدولة الليبية وخارجها.

كما تتولى اللجنة المشكلة بالخصوص تنظيم ورشة عمل لمناقشة السلع والمنتجات الحلال الموردة للسوق المحلي.