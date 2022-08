الخارجية الأمريكية تدعو قادة ليبيا إلى إعادة الالتزام بتحديد أساس دستوري للانتخابات دون تأخير

ليبيا – أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق بسبب تجدد التهديدات بمواجهة عنيفة في العاصمة طرابلس، داعيةً إلى وقف التصعيد الفوري من قبل جميع الأطراف.

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس وفي بيان له نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أمس الإثنين قال: ” تسعى الغالبية العظمى من الليبيين إلى اختيار قيادتهم بشكل سلمي من خلال الانتخابات”.

وأضاف: “ندعو هؤلاء الذين يخاطرون بالجر مرة أخرى إلى العنف إلى إلقاء أسلحتهم”.

وحث برايس بشكل خاص قادة ليبيا على إعادة الالتزام دون تأخير بتحديد أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

برايس أكد أن عدم الاستقرار المستمر هو تذكير بالحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لاستئناف جهود الوساطة، بدعم موحد من المجتمع الدولي.

