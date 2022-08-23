الشكري: يجب إعلان الحرب فوراً على المخدرات والمؤثرات العقلية

أكد رئيس مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب، محمد الشكري، أن الحرب التي يجب أن تعلن فوراً هي الحرب على المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال الشكري، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “البندقية لا تقتل، التي تقتل هي الأصابع المغيبة التي تدوس على زنادها، فيقتل الأخ أخيه وأبنائه ويقتل الابن أباه وما خفي كان أعظم”.

وأضاف “الحرب التي يجب أن تعلن فوراً هي الحرب على المخدرات والمؤثرات العقلية، حرب تشارك فيها الأسرة والمدرسة والمسجد والنادي وتقود طلائعها شرطة وطنية مدربة وكتائب جيش ملتزم”.