باشاغا: نمد أيدينا بالسلام ونسعى لحقن الدماء

أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، بيانا ،دعا من خلاله من أسماهم برجال ليبيا الشرفاء “أنتم عماد الوطن ومستقبله فلا تكونوا جنودا للظالمين”.

وقال البيان إن حكومة الوحدة الوطنية انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية، نبها على الجميع بأنه لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه ، و أضاف “نمد أيدينا بالسلام ونسعى لحقن الدماء، لا للفتنة، لا لقتال الأخوة، لا للظلم والعدوان”، من يحمل السلاح على الحكومة الليبية سيلاحقه القانون ويحاكم على هذه الجريمة.