ليبيا – عقد أمس الإثنين لقاء موسع في ديوان مجلس الوزراء لأعيان ومشائخ من المنطقة الجنوبية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ونائبه رمضان أبو جناح، بحضور وزير المواصلات ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة وعدد من أعضاء مجلس الدولة عن الجنوب.

وتحدث مجلس القبائل ومدن فزان عن أهم الصعوبات والمشاكل التي تعيشها المنطقة من نقص في الخدمات الأساسية والوقود والطرق، وضرورة وضع حلول جدرية لهذه المشاكل التي تعاني منها فزان منذ سنوات طويلة.

وأكد أبو جناح وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة أن حادثة بنت بية وضعت كل أهل فزان في موقف يحتاج وضع الحلول العاجلة للمشاكل الأساسية.

وبدوره شدد الدبيبة على أنه أصدر تعليماته لكافة مؤسسات الدولة بضرورة وضع خطة سنوية لتنفيذ عدد من المشروعات الأساسية التي تساهم في حل المشاكل الأساسية.

وأكد على أنه لن يكون إلا مع أهل فزان بكافة مكوناتهم، والذي يحتاج إلى تكاثف وتعاضد كافة المكونات الإدارية والأمنية والاجتماعية بالمنطقة.

The post الدبيبة وأبو جناح يناقشان مع أعيان ومشايخ من الجنوب أهم الصعوبات والمشاكل التي تعيشها مناطقهم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية