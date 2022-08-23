«الجيش الوطني» الليبي يسقط «مسيّرة مسلحة» شرقاً

أسقطت الدفاعات الجوية بـ«الجيش الوطني» الليبي، طائرة مسيرة مسلحة، جنوب غربي منطقة بنينا بمدينة بنغازي (شرقي البلاد)، فيما بدأ الجيش تحقيقات موسعة لمعرفة الجهة التي تتبعها الطائرة.

وأعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، أن الدفاع الجوي بالقيادة العامة دمر طائرة مسيرة مجهولة الهوية، مساء أمس، «كانت مسلحة بصاروخين، وليس للتصوير كما اعتقد البعض».

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وأضاف المسماري، أن الطائرة اخترقت المجال الجوي، حيث جرى اكتشافها جنوب غربي منطقة بنينا؛ وجرى التعامل معها بوحدات الصواريخ وتدميرها قبل تنفيذ مهامها.

وسارعت إدارة الإعلام والاتصال بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بنفي أنباء تم تداولها على نطاق واسع بأن الطائرة تعود لإحدى شركاتها النفطية، وقالت في تصريح صحافي: «لا صحة للأنباء المتداولة عن سقوط طائرة تحمل ركاباً من الحقول النفطية إلى بنغازي تتبع لشركة الخليج العربي أو طيران النفط أو أي شركة أخرى تابعة للشركات النفطية».

وقبل إعلان القيادة العامة نبأ تدمير الطائرة، تداول ناشطون وشهود عيان، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لطائرة وهي تسقط من علٍ وهي مشتعلة في ضواحي مدينة بنغازي، وسط تصاعد دخان كثيف.

وفيما تجري القيادة العامة للجيش تحقيقات لمعرفة إلى أي الجهات تعود إليها الطائرة، رجح موقع «ميليتري أفريقيا» المتخصص في الشؤون العسكرية، أن تكون الطائرة التي أسقطت أميركية الصنع من طراز «MQ – 9 Reaper UAV»، رغم احتراقها بشكل كامل.

وفي الساعات الأولى من الإعلان عن سقوط الطائرة، أعلن اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، أن «وسائط الدفاع الجوي بالقيادة العامة استهدفت طائرة تصوير مسيرة مجهولة دخلت أجواء بنغازي بالقرب من مدينة الرجمة وقاعدة بنينا وأسقطتها». والرجمة هي مقر القيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

ودفع جهاز الإسعاف والطوارئ ببنغازي بخمس سيارات إسعاف إلى مكان سقوط الطائرة اعتقاداً أنها طائرة ركاب. وشوهد عدد من المواطنين وهم يتجمعون حول الجسم المحترق ويلتقطون بعض الصور، قبل أن تصل قوات من الجيش إلى مكان سقوطها.