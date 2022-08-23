موقع “القاهرة 24”: الشحنات الزراعية المرفوضة في ليبيا لم تحصل على تصريح تصدير

علقت مصادر مسؤولة من داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، لموقع «القاهرة 24»، على ما تم نشره حول رفض ليبيا لشحنات زراعية مصرية، قائلة إن “تلك الشحنات لم تحصل على تصريح للتصدير من قبل الحجر الزراعي المصري”.

وأضافت المصادر ، أن “الشحنات التي تم رفضها هي مهربة من الحدود ليتم تصديرها بشكل غير شرعي لليبيا”.

وأوضحت المصادر، أنه “سيتم إرسال تكليفات للحجر الزراعي المصري، في أول تحرك مصري، وذلك للتواصل مع الجانب الليبي لبحث المشكلة”، مؤكدة أن “الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة جيدة، كما أن مصر تتربع على عرش صادرات الموالح عالميا”.

جدير بالذكر، أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، رفض عدة شحنات مصرية من جوافة تبلغ 500 صندوق وشحنة فلفل تبلغ 400 صندوق، وشحنة صلصلة تبلغ 4 آلاف صندوق، مبررين ذلك بتعفن الشحنات وافتقادها لخصائصها.

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، رفض منذ أيام شحنة من عصير تانج المصري.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية الليبي، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم رفض شحنة مسحوق شراب صناعي سريع التحضير بنكهة البرتقال 25 جراما، والعلامة التجارية: TANG.

وأوضح مركز الرقابة الليبي، أن الشحنة المرفوضة تاريخ إنتاجها 24/03/2022، ونقطة وصولها، في منفذ امساعد البري.

أما عن سبب الرفض، فلفت مركز الرقابة الليبي إلى أن العينة مخالفة للمواصفات الليبية لوجود لون E102.