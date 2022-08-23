حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية

قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية»، موجهة حديثها إلى المواطنين قائلة: «إلى رجال ليبيا الشرفاء؛ أنتم عماد الوطن ومستقبله؛ فلا تكونوا جنودا للظالمين».

ونبهت الحكومة في بيان الجميع «بلا استثناء» إلى أنه «لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعيـة واختار الوطن دون سواه»، وأنها تمد يدها بـ«السلام وتسعى لحقن الدماء».

وقالت: «لا للفتنة، لا لقتال الأخوة، لا للظلم، والعدوان، من يحمل السلاح على الحكومة سيلاحقه القانون ويحاكم على هذه الجريمة»، وأضافت: «العفو والصفح والمصالحة لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الدولة التي تمثلها الحكومة الليبية».