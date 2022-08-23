دون تسجيل وفيات..مكافحة الأمراض يعلن (52) إصابة بكورونا 

العنوان – طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء، تسجيل (52) إصابة بكورونا بنسبة الحالات الموجبة (26.6 %) .

وأضاف المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه استلم أمس الإثنين، عدد (195) عينة، دون تسجيل أية حالات وفاة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي العينات أظهرت أن من بينها عدد (143) عينة سالبة.

ولفت المركز إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات حرجة، مؤكدًا أنه تم تسجيل عدد (97) حالة شفاء.

وذكر المركز، أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 506.654 حالة، والحالات النشطة 599 حالة، والمتعافين 499.619 حالة، والوفيات 6.436 حالة.