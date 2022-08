ليبيا – علق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على ما يجري بين مجلس النواب والمحكمة العليا.

الشيباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه في خضم الصراع بين هيئة رئاسة مجلس النواب ورئاسة المحكمة العليا وحلف اليمين هنا وهناك، فإن شرعية البرلمان وحيادية القضاء واستقلاله كلها أمور تحتضر إن لم تكن قد لفظت أنفاسها الأخيرة.

