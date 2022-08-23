مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون و221 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 221 ألف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 52000 ألف برميل. وأكدت المؤسسة أن كميات الغاز الطبيعي المستهلكة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت مليار و145 مليون قدم مكعب. وأشارت المؤسسة إلى أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء بلغ 989 مليون قدم مكعب واستهلاك المؤسسة الوطنية للنفط 125 مليون قدم مكعب ومجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى 13 مليون قدم مكعب ومصنع الأسمنت 18 مليون قدم مكعب.

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