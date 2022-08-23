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وزير عمل الدبيبة يبحث مع مسؤول السفارة الإندونيسية الاستفادة من الخبرات الناجحة في البلدين

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقي وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة المؤقتة، علي العابد الرضا، القائم بأعمال سفارة جمهورية إندونيسيا في ليبيا، محمد عمار، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال العمل.

حضر اللقاء، مدير مكتب التعاون الدولي، عادل العقبي، ورئيس وحدة المؤسسات والتعاون، مفتاح القاضي، ومدير مكتب الإعلام والتواصل، عبد القادر أبو شناف، ومندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأكد العابد على عمق العلاقات بين البلدين، وتم التباحث حول تعزيز التعاون المشترك في مجال العمل، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في البلدين.

واستعرض الاجتماع أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة فيما يخص القوى العاملة، حيث أبدي القائم بالأعمال رغبة حكومة بلاده في المضي قدماً في تعزيز التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين.

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إندونيسيا العابد حكومة الوحدة ليبيا وزارة العمل

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صحيفة الساعة 24

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