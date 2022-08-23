رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، يلتقي رئيس المحكمة العُليا

إلتقى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا “أ_ أحمد عبد الحكيم حمزة “صباح اليوم الثلاثاء ” بالمستشار _ محمد القمودي الحافي ” رئيس المحكمة العُليا .

وقد جرئ خلال اللقاء التأكيد على أهمية الحفاظ على إستقلالية القضاء الليبي وعدم المساس بكيانه ووحدته، ترسيخا لمبدأ الفصل فيما بين السلطات، من أجل القيام بواجباته الدستورية والقانونية والوطنية بما يُسهم في الحافظ على كيان الدولة، وكذلك بما يكفل ضمان حقوق التقاضي للمواطنين كحق أصيل من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان الذي كفله الإعلان الدستوري المؤقت والأعراف والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .