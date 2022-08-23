الحرير يناقش مع نورلاند الملفات التي يعكف مجلس التخطيط على حلحلتها 

العنوان – تونس

ناقش رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند اهم الملفات الرئيسية التي يعكف مجلس التخطيط الوطني على حلحلتها والدفع بها نحو بناء الدولة.

وتطرق اللقاء في مقر إقامة نورلاند في تونس بحضور ممثلين عن UNDP وUSIP وUSAID إلى توحيد المؤسسات الوطنية.

وبحث اللقاء كذلك استراتيجية المصالحة الوطنية، إضافة إلى مناقشة وعرض قانون الدول الهشة.

وأثنى السفير الأمريكي على جهود مجلس التخطيط الوطني ورئاسته وعلى الدور الكبير الذي يقوم به المجلس في هذه الظروف الراهنة والاستثنائية التي تمر بها البلاد، مثمنا كل الجهود الوطنية التي تبذل نحو الاستقرار وبناء الدولة.