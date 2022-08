مندوب الصين يؤكد للسني موقف بلاده الثابت والداعم لحل الأزمة بقيادة ومُلكية ليبية

ليبيا – التقى مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة الطاهر السني أمس الإثنين مع تشانغ جون مندوب الصين لدى مجلس الأمن.

السني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وصف اللقاء بـ”المثمر”، مشيرًا إلى أنه تبادل مع مندوب الصين وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا والتحديات التي تواجه العملية السياسية.

وأضاف السني: “أكدنا دعمنا لدور الصين المهم خلال رئاستها لمجلس الأمن هذا الشهر”.

وتابع السني حديثه: “كما أكد السفير جون موقف بلاده الثابت الداعم لحل الأزمة بقيادة ومُلكية ليبية”.

