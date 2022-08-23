جلسة حوارية في طرابلس تستهدف عدداً من المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الجلسة الحوارية حول الاستحقاق الانتخابي التي جاءت بعنوان (الاستحقاق الانتخابي: اشكاليات الحاضر وتداعيات المستقبل) والتي نظمها مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس.

ومثل مفوضية الانتخابات في أعمال الجلسة الحوارية عضو مجلس المفوضية ابوبكر مرده، والتي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع رابطة مستقلي ليبيا.

واستهدفت الجلسة عددا من المترشحات والمترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبعض الشخصيات الحقوقية والاكاديمية، وذلك في قاعة شهداء 2مايو بالمركز الاعلامي بالمفوضية.