ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 August, 2022

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، إتلاق أكثر 124 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش وذلك بمقر فرعه في مدينة مصراتة.

وتقدر الكمية تحديدًا بـ124.780 كيلوغرام، وضبطتها سرية الشرطة العسكرية في بوابة أبوقرين على متن سيارة نوع هونداي جنسس قادمة من الشرق إلى الغرف.

وشهد عمليات الإعدام مدير فرع مصراتة بجهاز مكافحة المخدرات ومدير نيابة مصراتة الغرب، وضباط وضباط صف وأفراد الفرع.