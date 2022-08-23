مليون و 221 ألف برميل نفط إنتاج ليبيا خلال 24 ساعة

زاد إنتاج النفط في ليبيا بواقع ألف برميل أمس الإثنين، ليسجل مليون و221 ألف برميل يوميا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل مليون و220 ألف برميل الأول من أمس، على ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة في بيان مقتضب، إن إنتاج المكثفات بلغ 52000 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

– مؤسسة النفط: مليون و220 ألف برميل نفط أحدث أرقام إنتاج الخام

– مؤسسة النفط تعلن زيادة إنتاج حقل الفارغ

على صعيد متصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الأحد زيادة إنتاج حقل الفارغ – أكبر حقول الغاز في ليبيا – تدريجيا إلى أن وصل إلى معدل 149 مليون قدم مكعب من الغاز و90 ألف برميل من المكثفات في اليوم.