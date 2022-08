خبير غذائي يكشف عن الأضرار الكارثية التي تسببها مادة برومات البوتاسيوم المستخدمة في الخبز

ليبيا – قال الخبير في مجال الغذاء سالم الطويل إن مادة برومات البوتاسيوم تستخدم في تعقيم المياه والصناعات الدوائية وأدوات التجميل، وهي مادة محسنة للخبز؛ لأنها تسرع عملية التخمر وتجعله أكثر كثافة، وتسمح بتضخم الرغيف وتكسبه لونًا أفضل.

الطويل وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أشار إلى أن برومات البوتاسيوم تشكل خطرًا على صحة الإنسان وقد أثبتت التجارب أنها تسبب السرطان، فضلًا عن تسببها بالفشل الكلوي والعقم. لهذا منعت في دول كثيرة.

وأعرب الطويل عن خشيته من احتمال استخدام بعض أصحاب المخابز أو معامل الحلويات هذه المادة بنسب كبيرة، ما يفاقم المخاطر.

