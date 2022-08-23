أبوراوي: صعوبة أسئلة الامتحانات جملة تتكرر كل عام

أكد رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف أبوراوي، أن “المناهج هي المناهج و الأسئلة من المنهج، ولكن ظروف الدراسة هي التي تختلف”.

وقال «أبو راوي»، في تصريح صحفي، “بخصوص صعوبة الأسئلة هذه جملة تتكرر في كل عام خصوصاً في السنوات الأخيرة بسبب تعثر العملية التعليمية من تكرار توقفها وعدم وجود الكتاب المدرسي ونظام الدراسة بسبب جائحة الكورونا.

وختم موضحًا؛ “إضافة لذلك توافق إجراء الامتحانات في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وهروب الكهرباء، كل هذه العوامل تزيد من صعوبة الدراسة و بالتالي صعوبة الأسئلة على الطلبة”.