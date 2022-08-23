الدبيبة والكبير يبحثان جهود الإفصاح والشفافية بشأن الإنفاق الحكومي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير جهود الإفصاح والشفافية بشأن الإنفاق الحكومي.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، بديوان مجلس الوزراء وبحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسة وليد اللافي ومستشار محافظ المركزي مصطفى المانع وذلك لمتابعة جهود الإفصاح والشفافية للإنفاق الحكومي.

واستعرض الكبير أهم ملاحظات المصرف المركزي حسب التقرير الشهري الصادر عنه، والذي يهدف من خلاله إلى الإفصاح والشفافية وتوضيح كافة المصروفات الحكومية، وأن المصرف سيعمل لمتابعة الإنفاق، والعمل على تنفيذ أذونات الصرف اللازمة، في الأبواب الأول والثاني والرابع بهدف تسيير العمل الإداري والحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ضرورة، زيادة الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات والالتزام بتنفيذ الخدمات الأساسية للمواطنين مؤكدا دور المصرف المركزي باعتباره المستشار الاقتصادي للدولة والمساهمة في حلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه الحكومة من أجل تقديم الخدمات لكل مناطق ليبيا دون استثناء.