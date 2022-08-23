الحكومة الليبية: لا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه 

العنوان – سرت

وجهت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء، رسالة قالت إنها إلى رجال ليبيا الشرفاء.

وقالت الحكومة :”إلى رجال ليبيا الشرفاء؛ أنتم عماد الوطن ومستقبله؛ فلا تكونوا جنودا للظالمين، وحكومة الوحدة الوطنية انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية”.

وأضافت الحكومة في بيان لها :”نمد أيدينا بالسلام ونسعى لحقن الدماء؛ لا للفتنة؛ لا لقتال الأخوة؛ لا للظلم والعدوان”.

ونبهت الحكومة الليبية الجميع بلا استثناء بأنه لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعيـة واختار الوطن دون سواه.

وأكدت الحكومة الليبية :”من يحمل السلاح على الحكومة الليبية سيلاحقه القانون ويحاكم على هذه الجريمة”.

وتابعت الحكومة :”العفو والصفح والمصالحة لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الدولة التي تمثلها الحكومة الليبية”.