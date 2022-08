ليبيا – أدى 39 مستشارًا بالمحكمة العليا اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب مع غياب آخرين لظروف صحية وخاصة.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس لجنة العدل بالبرلمان الهادي الصغير لمنصة “فواصل” اليوم الإثنين، مؤكدًا أن المستشارين أدوا اليمين بحضور بعض رؤساء اللجان والأعضاء بالمجلس، منوهًا إلى أن أسماء المستشارين المرشحين جاءت من رئيس المحكمة العليا محمد الحافي.

وأضاف: “الخطوة قانونية كونها جاءت طبقًا للقانون الأخير المعدل الذي صدر في جلسة الثلاثاء الأخيرة لمجلس النواب، ولن تسبب في انقسام المؤسسة القضائية كما يروج البعض”، لافتًا أن الحافي رفض أداء المستشارين لليمين القانونية أمامه، ما دفعنا لإصدار قانون يسمح للمستشارين الجدد بأداء اليمين أمام رئاسة المجلس.

وتابع عضو البرلمان حديثه: “بعد صدور القانون تواصل المستشار الحافي مع المستشارين الجدد وطالبهم بالحضور للمحكمة العليا وأداء اليمين أمامه لكنهم رفضوا لوجود قانون ملزم من البرلمان”.

الصغير رأى أن الحافي لديه تخوفات من المستشارين الجدد بأن يقوموا بتغييره في أول جمعية عمومية، لذا يعارض الخطوة ويوجه اتهامات دون أدلة.

The post الصغير: الحافي لديه تخوفات من المستشارين الجدد بأن يقوموا بتغييره في أول اجتماع للجمعية العمومية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية