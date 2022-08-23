قادة 5 دول عربية يبحثون تطورات الأزمة الليبية في لقاء تشاوري بمصر  

أعلنت مؤسسة الرئاسة المصرية اختتام اللقاء الخماسي التشاوري لقادة مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات الذي انعقد في مدينة العلمين في شمال غرب مصر، حسب الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية المصرية.

ووفق ما أذاعتة قناة “اكسترا نيوز” المصرية فقد تناول الاجتماع التطورات الجارية في الدولة الليبية وبعض القضايا مثل الأوضاع في اليمن والقضية الفلسطينية، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة، وموضوعات الأمن الغذائي والمائي في المنطقة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في حسابه الرسمي على فيسبوك إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استقبل بعد ظهر الإثنين، بمطار العلمين، برفقة رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ملك الأردن، عبدالله الثاني، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي.

وقالت قناة “إكسترا نيوز” الإخبارية المصرية إن اللقاء تناول “بعض القضايا العربية مثل الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية، والأوضاع في اليمن فضلا عن مناقشة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة”.

وكان الرئيس المصري قد استقبل، الأحد، رئيس دولة الإمارات، في مطار العلمين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إنهما تناولا في اجتماع مشترك “القضايا الدولية والأمن الاقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية… ومسارات التعاون الثنائي والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين”.

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى لمحمد بن زايد إلى مصر بعد تنصيبه رئيسا لدولة الإمارات في مايو.