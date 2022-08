فنوش: استخدام القوّة يصبح ضرورة في وضع كالّذي تعيشه ليبيا اليوم

ليبيا – قال المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش إنّ الحدث الوحيد الّذي يمكن أن يُحدث تغييرًا في مسار الأزمة السياسية في ليبيا هو فرض الأمر الواقع بالقوة لجعل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة يتنازل عن منصبه، لانتحاله صفةَ رئاسة الحكومة بطريقة غير شرعية.

فنوش وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، رأى أنّ استخدام القوّة يصبح ضرورة في وضع كالّذي تعيشه ليبيا، واصفًا الدبيبة وحكومته بـ”قطاع الطرق” الّذين يسيطرون على الوطن.

وأكد فنوش أنّ هناك إرادة خارجية تقف وراء إبقاء الدبيبة في السلطة، معتبرًا أنّهم ينظرون إليه على أنّه يفرض حالة “اللادولة” بما يحقق لهم مصالحهم في الدولة، مشيرًا إلى دور تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة في لعب هذا الدور، وفق تعبيره.

