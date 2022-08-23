قرنفيل: سنسير 4 رحلات بحرية من ليبيا لتركيا بسعة 900 سرير شهرياً

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفيل، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيا بلغ 3.6 مليار دولار بالرغم من انعدام الاستقرار الذي تعانيه ليبيا.

وأضاف قرنفيل، في تصريحات صحفية، أن التبادل التجاري مع ليبيا، يعد بوابة للتجارة مع قارة إفريقيا كلها، نظرًا للموقع الجيوستراتيجي الذي تتمتع به ليبيا.

وتابع “نسعى لتوسيع شبكة الرحلات البحرية التركية إلى ليبيا، بحيث تنطلق من اسطنبول إلى بنغازي ومصراتة، متابعا “أشعر بالسعادة لاستئناف الرحلات البحرية بين اسطنبول ومصراتة، بعد انقطاع دام 25 عامًا”.

واستكمل “سنقوم حاليًا بتسيير 4 رحلات بحرية شهريًا، بسعة إجمالية تصل إلى 900 سرير للركاب، و400 سيارة و1.700 طن من الحمولة”.