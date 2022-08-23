السفارة الليبية بالخرطوم تدعو لنجدة متضرري فيضانات السودان

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ناشدت، بعثة السفارة الليبية بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، الجهات الخيرية والتطوعية ورجال الأعمال، بدعم المتضررين جراء أزمة الفيضانات والسيول التي اجتاحت عدة مناطق وولايات ومحليات متفرقة من السودان.

ودعت السفارة، في بيان، تلك الجهات بتوفير المواد الغذائية والبقوليات، والزيوت والدقيق والأرز والأدوية، والخيم ومولدات الكهرباء، وآلات سحب المياه، والبطاطين وحليب الأطفال المجفف.

وذكرت السفارة، أن الفيضانات والسيول تسببت في أضرار مادية وبشرية كبيرة، طالت الزرع والنسل، ودمرت بيوت كثيرة، مما أدى إلى تشريد أهلها وحولت المسالك إلى مسالك غير صالحة للتنقل.

وأعربت السفارة عن تضامنها مع الحكومة السودانية وشعبها، جراء الأزمة، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية تبذل جهدا كبيرا لاحتواء الأزمة وجبر الضرر، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يمر بها السودان في الوقت الراهن.

وثمّنت، السفارة توجيهات رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بتوفير المساعدات العاجلة للمتضررين، وتقديم ما يمكن تقديمه بشكل عاجل.

وأعلن السودان أن عدد ضحايا السيول بلغ 83 قتيلا، في وقت تواصل فيه عدة دول إرسال المساعدات لإغاثة المنكوبين، مع إعلان حالة الطوارئ في 6 ولايات.