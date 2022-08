وربيرغ: نهتم بالملف الليبي ونتواصل مع كل الأطراف من أجل الدفع نحو انتخابات حرة ونزيهة

ليبيا – قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ إن غياب التصريحات الأمريكية حول ليبيا لا يعني أننا لم نعد نعير أهمية لهذا الملف.

وريبرغ وفي تصريحات خاصة لإذاعة “مونت كارلو الدولية”، أضاف: “نعمل بشكلٍ يومي مع السفير الأمريكي وفريقه ونتواصل مع الأطراف الليبية وندعم المجتمع المدني، كل ذلك من أجل الدفع نحو انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا، ولكننا نفضّل العمل بعيدًا عن الصحافة والإعلام”.

