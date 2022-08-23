رئيس مجلس النواب في زيارة لجامعة بنغازي

بنغازي 23 أغسطس 2022 (وال)- أجرى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الثلاثاء، زيارة إلى جامعة بنغازي.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق؛ فإن السيد الرئيس التقى خلال الزيارة مجلس الجامعة، واستمع خلال اللقاء إلى الصعوبات والمشاكل التي تُواجهها الجامعة؛ في مقدمتها حرمان الجامعة من الإيفاد للدراسات العُليا بالخارج؛ لأساتذة الجامعة والمُعيدين، خاصة في التخصصات الدقيقة، بالإضافة إلى صيانة مقرات الجامعة نتيجة للأضرار التي لحقت بها عقب الحرب على الجماعات الإرهابية، وعدد من القضايا المتعلقة بالجامعة.

وفي ختام اللقاء؛ كرّم مجلس جامعة بنغازي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بدرع الوفاء تقديرًا لجهوده الوطنية. (وال) س ص/ ر ت

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