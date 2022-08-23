الدغيس: المستوى الوبائي في ليبيا لا يزال مطمئنا ومعظم مراكز العزل مغلقة

قال نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس، إن المستويات الوبائية في ليبيا لا تزال في مؤشر مطمئن ولا يُعد خطيرًا.

واضاف الدغيس، في تصريحات صحفية، أنه لن يتم الإعلان عن استقرار الوضع الوبائي رسميًا، إلى حين التأكد من انحسار التزايد في عدد الحالات الموجبة من فيروس كورونا.

وتابع “أن انخفاض مؤشر عدد الحالات الموجبة لفيروس كورونا، يدل على أن الموجة الخامسة على البلاد كانت أقل حدة مقارنة بالموجة الثالثة من المتحور “دلتا”.

وأوضح أن المتحور أوميكرون، يعتبر أقل ضررًا مقارنة مع المتحورات الأخرى، لافتا إلى أن مراكز العزل في البلاد معظمها مغلقة، إلا القليل منها كمركز العزل معيتيقة الذي يوجد به القليل من الحالات.