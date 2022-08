ثابت يبحث مع السفيرة القبرصية لدى القاهرة عودة فتح سفارة بلادها في ليبيا

ليبيا – أجرى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت أمس الإثنين لقاء مع سفيرة جمهورية قبرص لدى القاهرة، بولي إيوانو، بحضور القنصل العام لجمهورية قبرص بالقاهرة اريستوس اسيوتيس.

اللقاء الذي عقد بمقر المندوبية الليبية، بالعاصمة المصرية القاهرة، بحث أوجه التعاون المشترك ما بين البلدين، في شتى المجالات.

وناقش السفير عبد المطلب ثابت مع الحاضرين، عودة فتح سفارة جمهورية قبرص في ليبيا، لتعزيز العلاقات بين البلدين، بما ينعكس إيجابًا، نحو تحقيق مصالح الشعبين.

