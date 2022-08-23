الشرطة الليبية تتعقب مُسربي امتحانات الثانوية العامة

ضبطت الأجهزة الأمنية في ليبيا بعض الطلاب المتورطين في تسريب أسئلة الثانوية العامة وأجوبتها، خلال اليومين الماضيين، بعد توجيه من النائب العام المستشار الصديق الصور.

وانطلقت الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في ليبيا الأحد الماضي، في غرب ليبيا، تحت قيادة وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.

وانتظم نحو 113 ألف طالب بجميع الأقسام. ورصد أولياء أمور تسرّب أسئلة بعض المواد وأجوبتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطر وزارة التربية والتعليم إلى إبلاغ النائب العام بالواقعة.

وأعلن مكتب النائب العام، اليوم، أن الأجهزة الشرطية العاملة في مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من تحديد لجان امتحان الطلاب، التي شهدت وقائع اختراق سرية الامتحانات في نطاقها، ونشر أسئلة امتحانات مرفقة بأجوبتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن جهود التحري والتحقيق أسفرت عن تحديد الطلاب الذين نُشِرَت كراسات إجاباتهم عن طريق «تتبع الدوال المميزة لأوراق الامتحان وبصمتها الفنية التي تتيح نسبة الورقة إلى طالب معيَّن».

وفي جولة أجراها وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، اليوم، تابع سير الامتحانات واستمع لملاحظات الطلاب بالخصوص، كما أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون الديوان والمؤسسات، علي التبروري، جولة أيضاً تفقد خلالها لجان الامتحانات المختلفة، مؤكداً أن وزارته تعمل على «تيسير كل الصعوبات أمام الطلاب لإتمام الامتحانات على الوجه الصحيح».