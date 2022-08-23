بليحق: جامعة بنغازي منحت “عقيلة صالح” درع الوفاء

أكد عبدالله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، أن رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” قام بزيارة جامعة بنغازي والتقى خلالها مجلس الجامعة.

وأوضح بليحق، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن عقلية صالح، استمع خلال زيارته إلى الصعوبات والمشاكل التي تواجهها الجامعة لا سيما الإيفاد للدراسات العُليا بالخارج لاستاذة الجامعة والمُعيدين خاصة في التخصصات الدقيقة.

وتابع أن رئيس النواب استمع أيضًا إلى “صيانة مقرات الجامعة نتيجة للأضرار التي لحقت بها عقب الحرب على الجماعات الإرهابية وعدد من القضايا المتعلقة بالجامعة”.

وفي ختام اللقاء كرم مجلس جامعة بنغازي، رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بدرع الوفاء تقديراً لجهوده الوطنية.