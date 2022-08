الشريف: قضاة الجمعية العمومية للمحكمة العليا سيختارون من بينهم رئيسًا جديدًا للمحكمة

ليبيا – قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل الشريف إن المحكمة العليا لم تعترض على القانون المعدل الذي أصدره مجلس النواب بخصوص إعادة تنظيم المحكمة العليا ولكن رئيسها المستشار محمد الحافي هو الذي اعترض بعد إحالته أسماء قضاة الجمعية العمومية للمحكمة العليا إلى البرلمان ليعتمدهم.

الشريف وفي تصريح لموقع “عربي21″، أوضح أنه كان يفترض أن يقسم المستشارون الجدد أمام رئيس المحكمة، لكن محمد الحافي رفض فاضطر البرلمان لإصدار قانون قسم جديد أمام رئاسة مجلس النواب، فاعترض الحافي وطلب إجراء القسم أمامه، فرفض القضاة بعد صدور قانون البرلمان.

وأشار الشريف إلى أن القضاة سيختارون من بينهم حسب الأقدمية شريطة عدم الوصول لسن التقاعد رئيسًا جديدًا للمحكمة العليا، وهذا ما يريد المستشار الحافي -الذي بلغ سن التقاعد- تجنبه ليبقى هو الرئيس.

