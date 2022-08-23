فلسطين: نشكر ليبيا على قرار معاملة طلابنا مثل أشقائهم الليبيين 

رحب السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، بالقرار الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ليبيا بمعاملة الطالب الفلسطيني أسوة بشقيقه الليبي، وذلك ضمن برنامج المنحة المالية الجامعية المقررة من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لطلاب الجامعات.

وأكد السفير الديك، أن سفارة دولة فلسطين في ليبيا بذلت جهوداً متواصلة مع الجهات الليبية المختصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الخصوص.

كما شكر دولة ليبيا على الدعم المتواصل الذي قدمته وتقدمه لدولة فلسطين في كافة المجالات، وخاصة في مجال التعليم الجامعي، بما يساهم بشكل فعال في دعم وإسناد الطالب الفلسطيني في إكمال مسيرته التعليمية.