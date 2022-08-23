إنتاج ليبيا النفطي يبلغ مليون و221 ألف برميل

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بلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام، مليون و221 ألف برميل، فيما بلغ إنتاج المكثفات 52000 ألف برميل خلال ال 24 ساعة الماضي، بحسب ما ذكرته المؤسسة الوطنية للنفط.

يأتي ذلك بينما ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3 دولارات للبرميل، اليوم الثلاثاء، بعد أن طرحت السعودية فكرة تخفيضات إنتاج أوبك + لدعم الأسعار ومع احتمال انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 3.41 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 99.88 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.74 دولار أو 4.1 بالمئة إلى 94.10 دولار.

وقال وزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان، في لقاء مع وكالة بلومبيرغ، إن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف الوزير، أن لدى أوبك + الوسائل للتعامل مع التحديات بما في ذلك خفض الإنتاج، وبطرق مختلفة.