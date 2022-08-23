مجلس الوزراء المصري: لم نصدر أي شحنات من الفلفل والجوافة إلى ليبيا هذا العام

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول رفض أي شحنات من المنتجات الزراعية المصدرة إلى ليبيا، مؤكدة أنه لم يتم فحص أو تصدير أية شحنات زراعية سواء فلفل أو غيره من منفذ السلوم إلي ليبيا للشركة المذكور اسمها في البيانات المنسوبة إلى السلطات الليبية والمتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أنه فيما يخص صادرات الفلفل إلى دولة ليبيا هذا العام، تم تصدير ٩ شحنات، ولم يصل أية إخطارات رسمية برفض أية شحنات حتى الآن، مما يؤكد أن هذه الشحنة المشار إليها لم يتم تصديرها بالطرق القانونية حيث أنه لم يتم فحصها من الحجر الزراعي المصري.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنه بالنسبة لمحصول الجوافة، لم يتم تصدير أية شحنات لمحصول الجوافة إلى ليبيا، نهائيا منذ بداية هذا العام وحتي اليوم، لافتا إلى أن كل ما يثار عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول رفض شحنات جوافة مصرية من قبل الحجر الزراعي بليبيا، ليس له أي أساس من الصحة.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي المصري، أن حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة ليبيا، متميزة، ولا تواجه أية عوائق، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال عام ٢٠٢٠ حوالي ٦١ ألف و ٩٠٠ طن، وخلال عام ٢٠٢١ بلغت حوالي ٨٩ ألف و ٧٩٥ طن.

وأهابت الوزارة وسائل الإعلام، بضرورة تحري الدقة واستيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، منعا لإثارة البلبة.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، إلى دولة ليبيا هذا العام بلغت حوالي ٦٣ ألف و ١٨١ طن، حتى منتصف أغسطس الجاري.