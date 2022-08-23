ليبيا الان

الداخلية تدعو منتسبيها لرفع أقصى درجات الاستعداد لفرض الأمن واستتبابه في طرابلس

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أكدت، وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، على دعمها للبيان الصادر عن الحكومة الليبية بشأن تغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات شخصية وبأن حكومة الوحدة الوطنية انتهت صلاحيتها وليس لها شرعية.

وأهابت الوزارة، بكافة منتسبيها وطالبت مكوناتها برفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب لحماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية من أي عبث أو تخريب.

كما دعتهم إلى المحافظة على أمن وسلامة المواطنين والعمل على فرض الأمن واستتبابه داخل العاصمة طرابلس وكافة المدن والمناطق على التراب الليبي .

وحذّرت الوزارة، كافة مكونات الوزارة من الانخراط في أي أعمال قد تهدد الأمن العام أو الالتحاق بأي تشكيلات مسلحة تقف أمام شرعية الحكومة الليبية وحقها في ممارسة مهامها من داخل مدينة طرابلس .

وشددت الوزارة، على أن القانون فوق الجميع وإنه سيكون الرادع لكل من يحمل السلاح لترهيب وترويع الأمنين مع التأكيد على أن العفو والصفح والمصالحة هو شعار الحكومة الليبية.


عدد المشاهدات:
237

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك